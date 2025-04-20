Fenerbahçeli eski yöneticiden Ali Koç'a sert çağrı: "Derhal istifa et"

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç için istifa sloganları attı. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Mahmut Uslu da çağrıda bulundu.

1 /4 Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor karşısında yaşanan puan kaybı ve şampiyonluk şanslarının zora girmesinin ardından Ali Koç yönetimini istifaya davet etti.

2 /4 Eski başkan Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan ve uzun yıllardır sarı-lacivertli kulüpte as başkanlık görevini üstlenen Mahmut Uslu da Ali Koç'u istifaya davet etti.

3 /4 Gazeteci Ersin Düzen'e konuşan Mahmut Uslu'nun çağrısı şu şekilde; "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez! Kulübün ruhunu bitirdiler."