Fenerbahçeli eski yöneticiden Ali Koç'a sert çağrı: "Derhal istifa et"

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç için istifa sloganları attı. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Mahmut Uslu da çağrıda bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor karşısında yaşanan puan kaybı ve şampiyonluk şanslarının zora girmesinin ardından Ali Koç yönetimini istifaya davet etti.
Eski başkan Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan ve uzun yıllardır sarı-lacivertli kulüpte as başkanlık görevini üstlenen Mahmut Uslu da Ali Koç'u istifaya davet etti.
Gazeteci Ersin Düzen'e konuşan Mahmut Uslu'nun çağrısı şu şekilde;
"Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez! Kulübün ruhunu bitirdiler."
"Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir!"