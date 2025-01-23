Fenerbahçeli futbolcu performansıyla tartışma konusu: "Ne oldu sana?"

Fenerbahçeli taraftarlar, Lyon maçında sergilediği performansla milli oyuncuyu ıslıkladı. Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, maç sonu canlı yayınında "Milli takımda yazıp etrafını dolduruyordum ne oldu sana?" diyerek bu duruma tepki gösterdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Lyon ile 0-0 berabere kaldı ve tur umutlarını son maça bıraktı.
Fenerbahçeli taraftarlar, oyuna sonradan dahil olan ve sergilediği performansla sınıfta kalan Cengiz Ünder'i pas hatası sonrasında ıslıkladı.
Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, maç sonu canlı yayında Cengiz Ünder'in performansını eleştirdi.
Kahveci, “Cengiz, seni ben milli takımda yazıp etrafını dolduruyordum ne oldu sana? Son dakika topu kaptırdı.” ifadelerini kullandı.
Ünder, bu sezon altı maça çıkarken skor katkısı veremedi.
2023-24 sezonunda Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Cengiz Ünder, yaşadığı sık sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı veremedi.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.