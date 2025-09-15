Yeni Şafak
Fenerbahçeli oyuncunun görüntüsü herkesi şaşırttı: Taraftarlar isyan etti

15/09/2025, Pazartesi
Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşma öncesinde yaşanan bir gelişme herkesi şaşırttı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadeleyi sarı lacivertli takım 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan yeni transfer Jhon Duran karşılaşmada yer almadı.

Tedavisi için İspanya'ya giden Duran, maçtan önce İstanbul'a geldi.

Duran'ın koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada oyuncunun sakatlığının açıklanmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi

