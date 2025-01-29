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Fenerbahçeli oyuncunun yeni takımı belli oldu: Yollar ayrıldı

Fenerbahçeli oyuncunun yeni takımı belli oldu: Yollar ayrıldı

Haber Merkezi
11:2029/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı. Sarı lacivertli takımda, yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli takımda gelen oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Bu yüzden işleri sıkı tutan yönetim, kadroda düşünülmeyen oyunculara yeni takımlar arıyor.

Samet Akaydin'in Çaykur Rizespor'a transfer olmasının ardından, Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı.

Jose Mourinho'nun kadroda süre vermekte zorlandığı bir oyuncu daha sarı lacivertli takıma veda etti.

Sezonun geride kalan kısmında forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz, kiralık olarak takımdan ayrıldı.

21 yaşındaki orta saha sezon sonuna kadar Slovenya ekibi Maribor'da forma giyecek.

Vize işlemlerini bekleyen Bartuğ, evrakları tamamlanınca resmi imzayı atmak için Slovenya'ya gidecek.

Öte yandan sezonun geride kalan kısmında 1 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maçta Fenerbahçe formasını giyen Bartuğ, 1 kez gol sevinci yaşadı.

#Fenerbahçe
#Bartuğ Elmaz
#Jose Mourinho

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