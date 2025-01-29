Fenerbahçeli oyuncunun yeni takımı belli oldu: Yollar ayrıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı. Sarı lacivertli takımda, yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı.

1 /9 Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

2 /9 Sarı lacivertli takımda gelen oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

3 /9 Bu yüzden işleri sıkı tutan yönetim, kadroda düşünülmeyen oyunculara yeni takımlar arıyor.

4 /9 Samet Akaydin'in Çaykur Rizespor'a transfer olmasının ardından, Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı.

5 /9 Jose Mourinho'nun kadroda süre vermekte zorlandığı bir oyuncu daha sarı lacivertli takıma veda etti.

6 /9 Sezonun geride kalan kısmında forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz, kiralık olarak takımdan ayrıldı.

7 /9 21 yaşındaki orta saha sezon sonuna kadar Slovenya ekibi Maribor'da forma giyecek.

8 /9 Vize işlemlerini bekleyen Bartuğ, evrakları tamamlanınca resmi imzayı atmak için Slovenya'ya gidecek.