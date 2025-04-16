Fenerbahçeli taraftarları sevindiren gelişme: Yıllarca unutulmayacak transfer

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetim, yıllarca unutulmayacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli yönetim, bu sefer transferleri kampa yetiştirmek istiyor.
Bu yüzden transfer çalışmalarına ara vermeden devan eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.
Avrupa basınından gelen bilgiler sonrasında yönetimin yeni bir karar aldığı ve harekete geçtiği öğrenildi.
Taraftarları sevdiği bir oyuncu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Bayern Münih'in sezon sonu yollarını ayırmak istediği eski oyuncusu Kim Min-Jae için Alman ekibine kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertliler bu transferi gerçekleştirerek, taraftarlar açısında yıllarca unutulmayacak bir hamle yapmak istiyor.
Çünkü Fenerbahçe yönetimi aynı zamanda Skriniar'ın da bonservisini almak için çalışmalar yapıyor.
Sosyal medyada konuyla ilgili yorumlar yapan taraftarlar, Skriniar ve Kim Min Jae ikilisinin yıllarca unutulmayacak bir ikili performansı olduğunu düşünüyor.