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Fenerbahçeli yıldız derbi öncesi kadro dışı! Mourinho'dan flaş karar

Fenerbahçeli yıldız derbi öncesi kadro dışı! Mourinho'dan flaş karar

19:1724/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın maç kadrosunda yıldız isim yer almadı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertli takımın ilk 11'i ve maç kadrosu belli oldu.

Yabancı sınırından kaynaklı Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i kadro dışı bıraktı.

Fransız futbolcu, ara transfer döneminde Napoli'nin kapısından dönmüştü. Bu sezon 24 maça çıkan Maximin, 3 gol atarken 4 de asist yaptı.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin

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