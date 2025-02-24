Fenerbahçeli yıldız derbi öncesi kadro dışı! Mourinho'dan flaş karar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın maç kadrosunda yıldız isim yer almadı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertli takımın ilk 11'i ve maç kadrosu belli oldu.
Yabancı sınırından kaynaklı Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i kadro dışı bıraktı.
Fransız futbolcu, ara transfer döneminde Napoli'nin kapısından dönmüştü. Bu sezon 24 maça çıkan Maximin, 3 gol atarken 4 de asist yaptı.