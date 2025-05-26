Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a gönderme: Kutlama nasıl yapılır herkes görecek

NBA yıldızlarından New Orleans Pelicans'ın formasını giyen C.J. McCollum, Fenerbahçe Beko soyunma odasına girdi.





Fenerbahçe Beko forması giyen ağabeyi Errick McCollum'u desteklemek için Abu Dabi'ye gelen C.J. McCollum, "Türk taraftarlar sizleri seviyorum. 22 yaşımdan beri Türkiye'ye geliyorum. Burada olup şampiyonluğunuzu görebildiğim için çok mutluyum. İstanbul'a geri gelmek için sabırsızlanıyorum" diyerek sarı-lacivertli taraftarları tebrik etti.





C.J. McCollum, Marko Guduric'i de sarılarak kutladı. Guduric de C.J. McCollum'a teşekkür ederken gelecek sezonki durumuyla ilgili gelen soruya "Fenerbahçe'de kalır mıyım bilmiyorum, göreceğiz. Şimdi kutlayalım daha sonra bunun hakkında konuşuruz" cevabını verdi.



