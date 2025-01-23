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Fenerbahçeliler İtalyan hakeme tepkili: Kırmızı kartı es geçti

Fenerbahçeliler İtalyan hakeme tepkili: Kırmızı kartı es geçti

22:1323/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanan Fenerbahçe-Lyon maçına hakem Simone Sozza'nın verdiği kararlar damga vurdu. İtalyan hakem, Lyon'un gördüğü kırmızı kartı VAR'da iptal ederken bir kırmızı kartı da es geçti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fransız ekibi Lyon ile karşı karşıya geldi.


Kıran kırana geçen ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken maça İtalyan hakem Simone Sozza'nın kararları damga vurdu.

Lyonlu Kumbedi, Sebastian Szymanski'nin ayağına kontrolsüz bir şekilde sert müdahalede bulundu.

Fenerbahçeli futbolcular, müdahalenin kırmızı kart olduğunu belirterek itiraz etti.



Hakem Simone Sozza, VAR'ı dinledikten sonra oyunu faul atışıyla başlattı. Bu karar Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

LYON'UN KIRMIZISINI DA İPTAL ETTİ

46'ncı dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan hızlı atağında Niakhate'nin, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Simone Sozza, Niakhate'ye direkt kırmızı kart verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Simone Sozza, Niakhate'nin kırmızı kartını iptal edip sarı kart gösterdi.

#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Lyon

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