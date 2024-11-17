Fenerbahçelileri heyecanlandıracak iki isim

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ara transferde kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmeye kararlı. Sarı-lacivertliler ses getirecek iki isimden birini kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin listesine aldığı son isim İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala oldu.
Roma ile sezon sonu bitecek sözleşmesi konusunda anlaşmazlık yaşayan 31 yaşındaki oyuncunun kulübünden ayrılmaya karar verdiği ifade edildi.
Roma ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun şartlarını sordu.
Sportif direktör Mario Branco da 21 Kasım Perşembe günü Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi ile bir araya gelecek.
Sarı-lacivertliler Paulo Dybala transferini devre arasında gerçekleştirmek istiyor ancak sezon sonu sözleşmesi sona ereceği için bir bedel ödemek istemiyor.
Teknik direktör Jose Mourinho da eski öğrencisi Dybala'nın transferi için yönetime olumlu rapor verdi.
Sarı-lacivertlilerin Dybala için yıllık 7 milyon euro ücreti gözden çıkardığı gelen haberler arasında.
31 yaşındaki Arjantinli yıldıza Arabistan'dan da ciddi teklifler var ancak sıcak bakmıyor.
Brezilyalı Talisca için de temaslar sürüyor. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakarken maaşının ödenmesi halinde gelebileceğini iletti.
Fenerbahçe yönetimi takım içerisindeki maaş dengesini bozmamak adına Talisca ile yıllık ücret konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.
Al Nassr Kulübü, yıllık 12 milyon euro ücret alan Talisca ile yollarını ayırmak istiyor ve Brezilyalı oyuncu için gelen tekliflere açık.
Fenerbahçe yönetimi Al Nassr'a bonservis ödemek istemezken yarım sezonluk maaşının bir bölümünü karşılayarak Talisca'yı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
Sarı-lacivertliler Medina'dan bağımsız olarak ayrıca Anderson Talisca veya paulo Dybala'dan birini ara transfer döneminde kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.