Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki son durumu ne, puanı kaç? Fenerbahçe’nin play-off şansı devam ediyor mu?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında evinde Fransa devi Lyon’u konuk edecek. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. Bugüne kadar Lyon ile oynadığı dört Avrupa kupası maçını da kaybeden Fenerbahçe, kritik haftada mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Deplasmanda oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Lyon, ise liderlik için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki son durumu ne, puanı kaç? Fenerbahçe Lyon’a yenilirse play-off şansı kalıyor mu? İşte detaylar.

1 /14 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk edecek.



2 /14 Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde 0 mağlubiyet oranına sahip olduğu rakipleri arasında en fazla karşılaştığı takım Lyon (4/4). Sarı-lacivertlilerin, bu turnuvalar tarihinde temsilcilerine en fazla mağlup olduğu ülke ise Fransa (12).



3 /14 Bugüne kadar Fenerbahçe ile oynadığı dört Avrupa kupası maçını da kazanan Lyon'un kulüp tarihinde en az beş kez karşılaşıp 0 galibiyet oranı yakaladığı bir rakibi bulunmuyor.

4 /14 Fransa takımlarını konuk ettiği son beş Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (1G 4B), son iki iç saha mağlubiyetini Lyon karşısında aldı (Ekim 2004 & Eylül 2001).



5 /14 Deplasmanda oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Lyon (6G 2B), kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.



6 /14 Evinde oynadığı son Avrupa kupası maçında Athletic'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Kasım 2008'den (Şampiyonlar Ligi) bu yana tek sezonda üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde tek sezonda üst üste iki iç saha mağlubiyeti aldığı bir süreç yaşamadı.



7 /14 Bu sezon Avrupa kupalarında beş golü bulunan Edin Dzeko, bu turnuvalarda tek sezonda daha yüksek bir sayıya en son 2020/21'de ulaştı (Roma formasıyla 6 gol).



8 /14 2019/20 sezonundan bu yana Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında Youssef En-Nesyri'den (19) daha fazla gol atan sadece iki Afrikalı oyuncu bulunuyor: Mohamed Salah (33) ve Pierre-Emerick Aubameyang (20).

9 /14 Ev sahibi olduğu son Avrupa kupası maçında Athletic'e 2-0 mağlup olan Jose Mourinho, bu turnuvalardaki kariyerinde üst üste iki iç saha yenilgisi almadı (106 maç).

10 /14 Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerinde Fransız takımlarını konuk ettiği dokuz maçın hiçbirini kaybetmedi (7G 2B).



11 /14 Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki son durumu ne, puanı kaç?

Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.



12 /14 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.



13 /14 Fenerbahçe Lyon’a yenilirse play-off şansı kalıyor mu?

Fenerbahçe’nin olası puan kaybında play-off hattından düşme ihtimali bulunuyor.

