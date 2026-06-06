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Kadıköy'de canlı yayında resmen açıklandı, rakamı görenler inanamadı! Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı

Kadıköy'de canlı yayında resmen açıklandı, rakamı görenler inanamadı! Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı

12:486/06/2026, السبت
G: 6/06/2026, السبت
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Kadıköy'de gerçekleştirilen tarihi Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda, kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek en kritik veri resmi kürsüden paylaşıldı. Milyonlarca taraftarın gözünü çevirdiği kongrede, sarı-lacivertli kulübün güncel borç tablosu kuruşu kuruşuna deşifre edildi. Ortaya çıkan dev rakam salonda büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemini kapsayan mali raporu Yüksek Divan Kurulu’nda kamuoyuyla paylaşıldı.


Chobani Stadı'nda yapılan toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 


Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti.


FENERBAHÇE’NİN BORCU NE KADAR, KAÇ MİLYON TL?

Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı.


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