Fenerbahçe'nin eski yıldızı 45 yaşında transfer oldu

2008 yılında İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Dani Güiza, sarı-lacivertli formayla üç sezon mücadele etti. İspanyol golcü, Türkiye kariyerinin ardından Asya ve Güney Amerika'da da forma giydi. Tecrübeli oyuncu, Johor DT ve Cerro Porteño gibi kulüplerde görev aldıktan sonra ülkesine dönerek alt liglerde futbol oynamaya devam etti.