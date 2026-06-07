Fenerbahçe'nin eski yıldızı 45 yaşında transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de mücadele eden 45 yaşındaki yıldız isim, futbol sahalarına veda etmeye niyetli olmadığını gösterdi. Golcü oyuncu kariyerindeki 18. kulübe transfer olarak dikkat çekici yolculuğuna bir halka daha ekledi.
2008 ile 2011 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Dani Güiza, ilerleyen yaşına rağmen profesyonel kariyerini sürdürüyor.
İspanyol futbolcu, ülkesinin alt lig ekiplerinden Trebujena ile sözleşme imzalayarak futbol yaşamında yeni bir sayfa açtı.
45 yaşındaki golcü oyuncu, İspanya 7. Lig ekiplerinden Trebujena'nın yolunu tuttu. Böylece Güiza, profesyonel kariyerinde formasını giydiği takım sayısını 18'e çıkardı.
Transferin duyurulduğu açıklamada kulüp yönetimi, "Bugün Trebujena ailesi için çok özel bir gün" ifadelerine yer verdi.
2008 yılında İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Dani Güiza, sarı-lacivertli formayla üç sezon mücadele etti. İspanyol golcü, Türkiye kariyerinin ardından Asya ve Güney Amerika'da da forma giydi. Tecrübeli oyuncu, Johor DT ve Cerro Porteño gibi kulüplerde görev aldıktan sonra ülkesine dönerek alt liglerde futbol oynamaya devam etti.
Futbola 1998 yılında Xerez altyapısında başlayan Güiza; Mallorca, Recreativo, Barcelona B, Ciudad Murcia, Getafe, Cádiz ve Fenerbahçe gibi birçok takımın formasını giydi. Son olarak Jerez Industrial'de görev yapan deneyimli forvet, Trebujena'ya transfer olarak 26 yılı aşan futbol kariyerini sürdürme kararı aldı.