Fenerbahçe'nin eski yıldızına saldırı girişimi: Son anda tuttular

Brezilya'da Internacional forması giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia, kaçırdığı penaltı sonrası bir taraftarın saldırı girişimine maruz kaldı.
Brezilya Kupası'nda Juventude'un Internacional'ı konuk ettiği maçta ilginç anlar yaşandı.
Deplasman tribününde bulunan bir taraftar, sahaya atlayarak penaltı kaçıran Internacional'lı futbolcu Enner Valencia'ya saldırmaya çalıştı.
Valencia'ya saldırmak için hamle yapan taraftarı Juventude'lu futbolcular etkisiz hale getirdi.
Enner Valencia'yı korumak isteyen Juventude forması giyen Alan Ruschel, karşılaşmanın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Oyun penaltı atışının tekrarlanmasıyla kaldığı yerden devam ederken, Valencia bu kez beyaz noktadan fileleri havalandırdı.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İlk maçı 2-1 kazanan Juventude, Brezilya Kupası'nda 4. tura yükselen ekip oldu.