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Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızına saldırı girişimi: Son anda tuttular

13:32 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 13:53 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak

Brezilya'da Internacional forması giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia, kaçırdığı penaltı sonrası bir taraftarın saldırı girişimine maruz kaldı.

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Brezilya Kupası'nda Juventude'un Internacional'ı konuk ettiği maçta ilginç anlar yaşandı.

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Deplasman tribününde bulunan bir taraftar, sahaya atlayarak penaltı kaçıran Internacional'lı futbolcu Enner Valencia'ya saldırmaya çalıştı.

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Valencia'ya saldırmak için hamle yapan taraftarı Juventude'lu futbolcular etkisiz hale getirdi.

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Enner Valencia'yı korumak isteyen Juventude forması giyen Alan Ruschel, karşılaşmanın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Oyun penaltı atışının tekrarlanmasıyla kaldığı yerden devam ederken, Valencia bu kez beyaz noktadan fileleri havalandırdı.

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Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İlk maçı 2-1 kazanan Juventude, Brezilya Kupası'nda 4. tura yükselen ekip oldu.

#Brezilya Kupası
#Enner Valencia
#Internacional
26 dakika önce
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