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Fenerbahçe’nin gündemindeki Sörloth için flaş gelişme: İtalyan basını yeni adresini duyurdu!

Fenerbahçe’nin gündemindeki Sörloth için flaş gelişme: İtalyan basını yeni adresini duyurdu!

13:406/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve Kadıköy'deki tarihi seçimle yeni dönemini başlatacak olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gündemdeki bir numaralı golcü adayı için Avrupa'dan sarsıcı bir iddia geldi. Türkiye'de daha önce gol krallığı yaşayan ve taraftarların sevgilisi olan Sörloth, Süper Lig yerine Serie A yolunu tutuyor.

İsmi son dönemlerde sıkça Fenerbahçe ile anılan Atletico Madrid'in santrforu Alexander Sörloth hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.


İtalyan basınından Il Bianconero'nun haberine göre; Juventus, 30 yaşındaki başarılı forvetin temsilcileriyle transfer görüşmelerine başladı.


TRANSFER AN MESELESİ

Norveçli futbolcunun İtalya'da forma giyme fikrine sıcak bakmasından ötürü Juventus'a transfer olma konusunda onay verdiği öne sürüldü.


Öte yandan siyah-beyazlı kulübün, Sörloth'un bonservisine sahip olan Atletico Madrid ile yakın zamanda bonservis pazarlığına başlayacağı belirtildi.


BU SEZONKİ PERFORMANSI

2025/26 sezonunda İspanyol devi ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan ve 2816 dakika sahada kalan yıldız santrfor, 20 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


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