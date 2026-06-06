Fenerbahçe’nin gündemindeki Sörloth için flaş gelişme: İtalyan basını yeni adresini duyurdu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve Kadıköy'deki tarihi seçimle yeni dönemini başlatacak olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gündemdeki bir numaralı golcü adayı için Avrupa'dan sarsıcı bir iddia geldi. Türkiye'de daha önce gol krallığı yaşayan ve taraftarların sevgilisi olan Sörloth, Süper Lig yerine Serie A yolunu tutuyor.

1 /5 İsmi son dönemlerde sıkça Fenerbahçe ile anılan Atletico Madrid'in santrforu Alexander Sörloth hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.



2 /5 İtalyan basınından Il Bianconero'nun haberine göre; Juventus, 30 yaşındaki başarılı forvetin temsilcileriyle transfer görüşmelerine başladı.



3 /5 TRANSFER AN MESELESİ Norveçli futbolcunun İtalya'da forma giyme fikrine sıcak bakmasından ötürü Juventus'a transfer olma konusunda onay verdiği öne sürüldü.



4 /5 Öte yandan siyah-beyazlı kulübün, Sörloth'un bonservisine sahip olan Atletico Madrid ile yakın zamanda bonservis pazarlığına başlayacağı belirtildi.

