Fenerbahçe’nin, İskoçya temsilcisi Rangers ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Jose Morinho yıldız ismi kafileye almadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında yarın TSİ 23.00’te Ibrox Stadyumu’nda İskoçya ekibi Rangers ile karşılaşacak.
Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler bugün İskoçya’ya gidecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers maçının kamp kadrosunu belirledi.
İlk maçta sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra Allan Saint-Maximin kafilede yer almadı.
Allan Saint-Maximin teknik heyet kararıyla kadro dışında kaldığı öğrenildi.
Fenerbahçe’nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksel, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.
Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri
İlk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.
Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.