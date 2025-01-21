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Fenerbahçe’nin transfer listesindeydi: 40 milyon euroya gidiyor!

Fenerbahçe’nin transfer listesindeydi: 40 milyon euroya gidiyor!

11:0121/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin transfer listesinde bulunan Nijerya asıllı Danimarkalı yıldız 40 milyon euroya Premier Lig devine transfer olmak üzere. 20 yaşındaki genç futbolcunun imza atması için geri sayım başladı. Detaylar haberimizde.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile de adı geçen genç futbolcu Patrick Dorgu, İngiltere Premier League devi Manchester United'a imza atmak üzere.

Oyuncunun transferi için harekete geçen Kırmızı Şeytanlar, Lecce forması giyen Dorgu'ya servet ödemek üzere.


İtalyan ekibi 20 yaşındaki genç yıldız için tam 40 milyon Euro talep ediyor.

İngiltere ve İtalya basınında yer alan haberlerde Manchester United'ın Dorgu'yu Alejandro Garnacho'nun yerine düşündüğü belirtildi.


Dorgu, bu sezon Serie A’da 22 maçta forma giyerken üç gol ve bir asistlik performans sergiledi.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Patrick Dorgu
#Premier Lig

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