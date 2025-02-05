Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildireceği üç futbolcu belli oldu: Yıldız isim eklenmedi

Fenerbahçe'de gözler 6 Şubat Perşembe günü UEFA'ya bildirilecek kadro listesine çevrildi. Ara transfer döneminde kadrosuna dört takviye yapan sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho, yıldız oyuncuyu kadroya eklememe kararı aldı. İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildireceği futbolcular...
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turunda devam Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti.
Sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer döneminde yapılan dört takviyenin ardından UEFA'ya bildirilecek futbolculara çevrildi.
DÖRT OYUNCU TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe ara transfer döneminde Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Mimovic'i kadrosuna katmıştı.
Sports Digital'in haberine göre, Jose Mourinho dün akşam itibariyle kadroya bildireceği üç futbolcuyu kafasında belirledi.
FENERBAHÇE UEFA'YA HANGİ FUTBOLCULARI EKLEYECEK?
Portekizli çalıştırıcı, Avrupa listesine Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Diego Carlos'u eklemeyi düşünüyor.
Sezon başı kadroya geç katılan Filip Kostic, UEFA listesine yazılamamıştı. Sırp futbolcunun listede 4. sırada olduğu ve UEFA'ya bildirilmeyeceği aktarıldı.
UEFA LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK 2025?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlar kadro listelerini 6 Şubat’ı 7 Şubat’a bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletecek.