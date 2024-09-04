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Spor

Fenerbahçe'nin yeni sol beki İngiltere'den geliyor: Mourinho onay verdi

Haber Merkezi
09:15 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:23 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrasında sol bek için araştırmalar yapan Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek için girişimlerini sıklaştırdı.

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Ferdi'nin yerini doldurmak isteyen sarı lacivertliler, yıldız isimlere yönelmiş durumda.

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İngiliz basınına göre; Fenerbahçe, Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca'nın kadro dışı bıraktığı Ben Chilwell ile ilgileniyor.

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Ayrıca İngiliz oyuncunun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı iddia edildi.

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Chelsea'nin, 27 yaşındaki İngiliz sol bekin zorunlu satın alma bedeliyle kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verdiği öne sürüldü.

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Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro.

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Geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan Chilwell, 1 asist yaptı.

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#Fenerbahçe
#Ben Chilwell
#Chelsea
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