Fenerbahçe'nin yeni sol beki İngiltere'den geliyor: Mourinho onay verdi

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrasında sol bek için araştırmalar yapan Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek için girişimlerini sıklaştırdı.
Ferdi'nin yerini doldurmak isteyen sarı lacivertliler, yıldız isimlere yönelmiş durumda.
İngiliz basınına göre; Fenerbahçe, Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca'nın kadro dışı bıraktığı Ben Chilwell ile ilgileniyor.
Ayrıca İngiliz oyuncunun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı iddia edildi.
Chelsea'nin, 27 yaşındaki İngiliz sol bekin zorunlu satın alma bedeliyle kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verdiği öne sürüldü.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro.
Geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan Chilwell, 1 asist yaptı.