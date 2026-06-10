Daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran 61 yaşındaki Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı dönemlerde 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.