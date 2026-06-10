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Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu: Aziz Yıldırım cuma günü açıklayacak

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu: Aziz Yıldırım cuma günü açıklayacak

16:4810/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi resmen başlarken, yeni yönetim ilk kritik kararını verdi. Teknik direktör konusunda anlaşma sağlanırken, resmi açıklama için geri sayım başladı.

Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Mazbata töreninin ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında teknik direktör konusunda karar verildi.

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Aziz Yıldırım'ın, deneyimli teknik adamı cuma günü kamuoyuna duyuracağı aktarıldı.

Daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran 61 yaşındaki Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı dönemlerde 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

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