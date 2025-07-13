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Fenerbahçe'nin yeni transferi yolda: Evi bile hazır

Fenerbahçe'nin yeni transferi yolda: Evi bile hazır

10:1613/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
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Fenerbahçe üçüncü transferini açıklamaya hazırlanıyor. Yıldız 10 numara ve kulübüyle el sıkışan sarı-lacivertliler, hafta içinde transferi duyurmayı planlıyor.

Jhon Duran'ın ardından dün Archie Brown'u da renklerine bağlayan Fenerbahçe, üçüncü transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Avrupa’dan önemli talipleri bulunan Asensio’yla imza aşamasına geldi.

Fanatik'in haberine göre, PSG ile bonservis için yapılan görüşmelerde el sıkışan Fenerbahçe, Fransız devini 15 milyon euro civarında bir rakama ikna etti. Maaş teklifini ise 11 milyon euroya yükselten sarı-lacivertliler, İspanyol yıldızın İstanbul’da yaşayacağı villayı bile hazırladı.

Transferde hızlı davranan ve Inter’in önüne geçen sarı-lacivertliler, son detayları da halledip hafta içinde 29 yaşındaki yıldızı İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun daha çok 10 numara pozisyonunda oynatmayı düşündüğü Asensio’nun gelmesi halinde Fenerbahçe’nin hücum gücü ciddi seviyede artmış olacak.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Aston Villa’da kiralık olarak forma giyen Asensio, PSG ile geçirdiği ilk yarı dahil 37 resmi maça çıktı; 10 gol atarken, 5 asist yaptı.

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