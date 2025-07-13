Fenerbahçe'nin yeni transferi yolda: Evi bile hazır

Fanatik'in haberine göre, PSG ile bonservis için yapılan görüşmelerde el sıkışan Fenerbahçe, Fransız devini 15 milyon euro civarında bir rakama ikna etti. Maaş teklifini ise 11 milyon euroya yükselten sarı-lacivertliler, İspanyol yıldızın İstanbul’da yaşayacağı villayı bile hazırladı.