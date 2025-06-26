Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a transfer oluyor

Potada üç kupayla sezona damga vuran Fenerbahçe'de yıldız basketbolcu, yeni sezonda eski takımı Galatasaray'ın formasını giyecek.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası ve EuroLeague şampiyonluğunun ardından ligde de mutlu sona ulaştı.
Sezonu 3 kupayla tamamlayan sarı-lacivertlilerde yıldız ismin takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Eurohoops'un haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Errick McCollum, gelecek sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
Yarı dönemde Sarı Lacivertlilerin kadrosuna katılan Errick McCollum, EuroLeague şampiyonluğunda önemli bir rol üstlenmişti.
Daha önce 2 ayrı dönemde Galatasaray forması giyen Amerikalı skorerin sarı- kırmızılılar ile üçüncü macerası ise 2025-26 sezonunda başlayacak.
Galatasaray’ın 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğuna damgasını vuran Errick McCollum, o sezon organizasyonun en değerli oyuncusu seçilmişti.