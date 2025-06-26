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Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a transfer oluyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a transfer oluyor

11:2326/06/2025, جمعرات
G: 26/06/2025, جمعرات
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Potada üç kupayla sezona damga vuran Fenerbahçe'de yıldız basketbolcu, yeni sezonda eski takımı Galatasaray'ın formasını giyecek.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası ve EuroLeague şampiyonluğunun ardından ligde de mutlu sona ulaştı.

Sezonu 3 kupayla tamamlayan sarı-lacivertlilerde yıldız ismin takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Eurohoops'un haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Errick McCollum, gelecek sezon için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Yarı dönemde Sarı Lacivertlilerin kadrosuna katılan Errick McCollum, EuroLeague şampiyonluğunda önemli bir rol üstlenmişti.

Daha önce 2 ayrı dönemde Galatasaray forması giyen Amerikalı skorerin sarı- kırmızılılar ile üçüncü macerası ise 2025-26 sezonunda başlayacak.

Galatasaray’ın 2016 yılındaki EuroCup şampiyonluğuna damgasını vuran Errick McCollum, o sezon organizasyonun en değerli oyuncusu seçilmişti.

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