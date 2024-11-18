Fenerbahçe'ye Anderson Talisca müjdesi: Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye Anderson Talisca için müjdeli haber geldi. Sarı lacivertliler, Talisca için anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüp devre arasında en az 2 oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Bu isimlerden birisi de Al Nassr forması giyen Anderson Talisca.
Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncunun transferi için sıcak saatler yaşanıyor.
Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco, İstanbul’a gelen Al Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga ile görüşmeler yaptı.
Bu görüşmeler sırasında Talisca'nın transferi için olumlu adımlar atıldı.
Talisca'nın, Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakması sarı lacivertlilerin bu transfer görüşmesinde elini güçlendirdi.
Fenerbahçeli yöneticiiler, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda Al Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga ile prensip anlaşması sağladı.
Al Nassr'ın da Fenerbahçe'den bazı oyuncularla ilgilendiği duruma göre, bir takasın da gerçekleşebileceği iddia edildi.
Talisca bu sezon 17 maçta 8 golle oynadı.
Sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Talisca'nın güncel piyasa değeri 13 milyon euro.