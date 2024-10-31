Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi: İspanyollar duyurdu

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler sevinci yaşanıyor.
Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları devam ediyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine çalışmalar yapan sarı lacivertliler, gözünü yıldız oyuncuya çevirdi.
2023 yılında 20 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, istediği forma şansını bulamadı.
Milli oyuncu gelen bütün teklifleri de forma savaşı vermek için reddetmişti.
Fenerbahçe ise yeniden Arda Güler'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
İspanyol basınında yer alan haberlerde; sarı lacivertlilerin, kiralık görüşmeleri için Real Madrid'in kapısını çaldığı öğrenildi.
Ancelotti'nin bu sezon 11 maçta, 292 dakika süre verdiği Arda Güler için, Real Madrid'in sezon sonuna kadar kiralık ayrılmasına sıcak baktığı öğrenildi.
Son kararı Ancelotti ve Arda Güler'in vermesi bekleniyor.