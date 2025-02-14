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Fenerbahçe’ye Edin Dzeko’dan kötü haber

Fenerbahçe’ye Edin Dzeko’dan kötü haber

11:3514/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Anderlecht’i 3-0 mağlup etti. Takımının 2. golünü kaydeden Edin Dzeko gösterdiği performans ile alkışları topladı. Tecrübeli golcü 75. dakikada yerini Anderson Talisca’ya bıraktı. Fenerbahçe’ye maçın ardından kötü haber geldi. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.


42. dakikada golünü attıktan sonra 75'te yerini Anderson Talisca'ya bırakan Edin Dzeko'nun elinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi.


Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol attı.


Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag ve Midtjylland maçlarını da boş geçmezken, bu maçta yaşadığı gol sevinciyle bu organizasyonda 3. golünü kaydetti.


38 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formaya bu sezon 19. golüne ulaştı.


#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#UEFA Avrupa Ligi

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