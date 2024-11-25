Fenerbahçe'ye Slavia Prag maçı öncesi iki müjde birden

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe'ye, iki oyuncusundan müjdeli haber geldi. Sakatlığı bulunan iki yıldız, bireysel çalışmalara başladı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe'ye 2 futbolcusundan iyi haber geldi.
Hafif ağrıları olan ve Kayseri'ye götürülmeyen Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında takımla çalıştı.
Sivasspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü bireysel saha çalışmalarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, 2 Aralık Pazartesi günü ise Süper Lig'de Gaziantep FK'yi ağırlayacak.