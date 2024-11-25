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Fenerbahçe'ye Slavia Prag maçı öncesi iki müjde birden

Fenerbahçe'ye Slavia Prag maçı öncesi iki müjde birden

15:2725/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
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Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe'ye, iki oyuncusundan müjdeli haber geldi. Sakatlığı bulunan iki yıldız, bireysel çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe'ye 2 futbolcusundan iyi haber geldi.

Hafif ağrıları olan ve Kayseri'ye götürülmeyen Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında takımla çalıştı.

Sivasspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü bireysel saha çalışmalarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, 2 Aralık Pazartesi günü ise Süper Lig'de Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

#Fenerbahçe
#Slavia Prag
#Kayserispor

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