Fenerbahçe'ye Slavia Prag maçı öncesi iki müjde birden

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe'ye, iki oyuncusundan müjdeli haber geldi. Sakatlığı bulunan iki yıldız, bireysel çalışmalara başladı. İşte detaylar...

1 /4 Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe'ye 2 futbolcusundan iyi haber geldi.

2 /4 Hafif ağrıları olan ve Kayseri'ye götürülmeyen Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında takımla çalıştı.

3 /4 Sivasspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü bireysel saha çalışmalarına başladı.