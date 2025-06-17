Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! İngiliz basını duyurdu

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine aldığı yıldız isimden iyi haber geldi. İngiliz basını oyuncunun takımdan ayrılabileceğini duyurdu.
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için önemli isimleri gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan futbolculardan biri de Heung-min Son...
İngiliz basınından Times'ta yer alan habere göre Güney Koreli futbolcu Tottenham'la son bir kez yaz turu yaptıktan sonra takımdan ayrılacak.
32 yaşındaki tecrübeli ismin, 2015'ten bu yana formasını terlettiği İngiliz ekibine Asya turunun ardından veda edeceği bildirildi.
Sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak Tottenham'la sözleşmesini 2026'ya uzatan Son, geçtiğimiz sezon çıktığı toplam 46 maçta 11 gol atarken 12 de asist yapmıştı.
Ange Postecoglou'nun yerine göreve getirilen Thomas Frank'ın takımı gençleştirmek istediği bildirildi.