Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! İngiliz basını duyurdu

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın gündemine aldığı yıldız isimden iyi haber geldi. İngiliz basını oyuncunun takımdan ayrılabileceğini duyurdu.

1 /7 Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

2 /7 Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için önemli isimleri gündemine aldı.

3 /7 Fenerbahçe'nin listesinde yer alan futbolculardan biri de Heung-min Son...

4 /7 İngiliz basınından Times'ta yer alan habere göre Güney Koreli futbolcu Tottenham'la son bir kez yaz turu yaptıktan sonra takımdan ayrılacak.

5 /7 32 yaşındaki tecrübeli ismin, 2015'ten bu yana formasını terlettiği İngiliz ekibine Asya turunun ardından veda edeceği bildirildi.

6 /7 Sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak Tottenham'la sözleşmesini 2026'ya uzatan Son, geçtiğimiz sezon çıktığı toplam 46 maçta 11 gol atarken 12 de asist yapmıştı.