Fenerbahçe’ye transferde büyük fırsat: Napoli yüksek maliyetten çekildi!

Napoli, Jonathan David’in 15 milyon euro imza parası ve 9 milyon euro maaş taleplerini karşılayamayınca masadan kalktı. Fenerbahçe, Kanadalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'de transfer dönemi hızlı başlıyor. Jonathan David için yeni gelişme ortaya çıktı.
Sözcü'nün haberine göre; Lille'den sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bedelsiz ayrılmaya hazırlanan David, Napoli’den 15 milyon Euro imza parası ve yıllık 9 milyon Euro maaş istedi.
İtalyan kulübü, bu talepleri yüksek bularak masadan kalktı.
Bununla birlikte Fenerbahçe transfer için avantajlı konuma geçti.
Kanadalı forvet oyuncusu takımı Lille ile Fransa Ligue 1'de 1 kez şampiyonluk yaşadı.
Jonathan David bu sezon takımıyla çıktığı 48 maçta 25 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.