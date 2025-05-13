Fenerbahçe’ye transferde büyük fırsat: Napoli yüksek maliyetten çekildi!

Napoli, Jonathan David’in 15 milyon euro imza parası ve 9 milyon euro maaş taleplerini karşılayamayınca masadan kalktı. Fenerbahçe, Kanadalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

1 /6 Fenerbahçe'de transfer dönemi hızlı başlıyor. Jonathan David için yeni gelişme ortaya çıktı.

2 /6 Sözcü'nün haberine göre; Lille'den sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bedelsiz ayrılmaya hazırlanan David, Napoli’den 15 milyon Euro imza parası ve yıllık 9 milyon Euro maaş istedi.

3 /6 İtalyan kulübü, bu talepleri yüksek bularak masadan kalktı.



4 /6 Bununla birlikte Fenerbahçe transfer için avantajlı konuma geçti.

5 /6 Kanadalı forvet oyuncusu takımı Lille ile Fransa Ligue 1'de 1 kez şampiyonluk yaşadı.

