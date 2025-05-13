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Fenerbahçe’ye transferde büyük fırsat: Napoli yüksek maliyetten çekildi!

Fenerbahçe’ye transferde büyük fırsat: Napoli yüksek maliyetten çekildi!

17:3113/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Napoli, Jonathan David’in 15 milyon euro imza parası ve 9 milyon euro maaş taleplerini karşılayamayınca masadan kalktı. Fenerbahçe, Kanadalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'de transfer dönemi hızlı başlıyor. Jonathan David için yeni gelişme ortaya çıktı. 

Sözcü'nün haberine göre; Lille'den sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bedelsiz ayrılmaya hazırlanan David, Napoli’den 15 milyon Euro imza parası ve yıllık 9 milyon Euro maaş istedi.

İtalyan kulübü, bu talepleri yüksek bularak masadan kalktı.


Bununla birlikte Fenerbahçe transfer için avantajlı konuma geçti. 

Kanadalı forvet oyuncusu takımı Lille ile Fransa Ligue 1'de 1 kez şampiyonluk yaşadı.


Jonathan David bu sezon takımıyla çıktığı 48 maçta 25 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.


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