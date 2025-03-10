Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor: Hocası resmen açıkladı

Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor: Hocası resmen açıkladı

16:2110/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sol ayak baş parmağından sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu için Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçında sakatlanmış ve sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı oluştu. İyileşme sürecinde gelişme görünmeyen milli futbolcu başarılı bir operasyon geçirdi.


Haftalardır yeşil sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun ameliyat sonrası sezonu kapattığı iddia edilmişti. Teknik Direktör Fabian Hürzeler, milli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Alman çalıştırıcı, "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük değil ama küçük bir ışık var ve onun bu sezon geri dönme şansı hala var." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki milli oyuncu bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 3 kez fileleri havalandırdı. İngiliz ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Ferdi Kadıoğlu
#Sakatlık
#Premier Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul iftar vakti 2025: İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta? 10 Mart İstanbul İmsakiyesi