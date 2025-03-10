Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor: Hocası resmen açıkladı

Sol ayak baş parmağından sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu için Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçında sakatlanmış ve sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı oluştu. İyileşme sürecinde gelişme görünmeyen milli futbolcu başarılı bir operasyon geçirdi.
Haftalardır yeşil sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun ameliyat sonrası sezonu kapattığı iddia edilmişti. Teknik Direktör Fabian Hürzeler, milli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.
Alman çalıştırıcı, "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük değil ama küçük bir ışık var ve onun bu sezon geri dönme şansı hala var." ifadelerini kullandı.
25 yaşındaki milli oyuncu bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 3 kez fileleri havalandırdı. İngiliz ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.