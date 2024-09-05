Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton transferinde bilinmeyen olay: Serdar Dursun detayı herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'den ayrılarak Alanyaspor'a transfer olan Serdar Dursun, önemli açıklamalarda bulundu. Dursun, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton transferi hakkında da konuştu.
Alanyaspor'un yeni oyuncusu Serdar Dursun, kariyerine yönelik açıklamalar yaptı.
Fanatik'te yer alan habere göre Dursun, Ferdi Kadıoğlu hakkında da konuştu.
Serdar Dursun'un açıklamaları şu şekilde:
"Jesus Türkiye’ye niye geldi? Keşke bu ülkeye gelmeseydi. O gelmeseydi benin hayatım farklı olacaktı."
"İkinci dönem o 20 golü rahatlıkla atardım. Milli Takımda oynardım."
"Ama ne yazık ki kendi tercihlerimle de hatalar yaptım."
"Karagümrük'e gittiğim dönem Beşiktaş istedi. Bonservis olayları vardı."
"Tekrar başka büyük bir camiaya gidilir mi? Fenerbahçe izin ver mi? Karagümrük'te daha fazla mı süre alırsın? Milli Takıma daha rahat nasıl gidersin? gibi sorular gitmememin nedeniydi"
"Ferdi de benim gibi Vitor Perreira dönemine kadar az süre alan bir isim, oynatmamışlardı."
"Ama sonra 2021'de bir başladı, çok iyi bir performans gösterdi. Kendini çok geliştirdi. Brighton'a gitmeden önce eşimle 'Hangi takıma gider?' diye liste yapmıştık, ben Brighton demiştim."
"Sonrasın Brighton'ın teknik direktörü Fabian Hürzeler aradı beni, bilgi aldı Haziran ayında."
"Ondan sonra ben de Ferdi'yi aradım. O da bana 'evet beni istiyorlar' dedi."
"Sezonun son maçıydı, İstanbulspor maçını oynadık. Sonrasında da Ferdi Kadıoğlu ve birkaç arkadaşımızla vakit geçiriyoduk, sabahladık. Ben de namazlarımı kılmaya çalışan bir insanım."
"Bizde sabahlayınca 'Hadi namaza gidelim' dedim. Biz giderken 3 tane genç gördük onlara 'Sizi namaza götüreyim' dedim. Onlar da geldi."
"Abdest almayı, namaz kılmayı bilmiyorlarmış, öğrettim. Gençlerden biri o anları çekmiş, bilmiyorum. Sonrasında viral oldu."