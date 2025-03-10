Ferdi Kadıoğlu'nun hocasından sürpriz açıklama

NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığı habere göre Alman çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığıyla ilgili olarak, "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük değil ama küçük bir ışık var ve onun bu sezon geri dönme şansı hala var." ifadelerini kullandı.



