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Ferdi Kadıoğlu'nun hocasından sürpriz açıklama

Ferdi Kadıoğlu'nun hocasından sürpriz açıklama

13:5410/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
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İngiliz ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmuş ve sezonu kapatmıştı. Milli futbolcunun hocasından sürpriz bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçında sakatlanmış ve sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilmişti. Sakatlığın operasyonsuz iyileşme göstermemesi sonrası milli futbolcu ameliyat olmuştu.

Haftalardır formadan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun ameliyat sonrası sezonu kapattığı iddia edilmişti. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'den konuya ilişkin açıklama geldi.

NTV Spor'un İngiliz basınından aktardığı habere göre Alman çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığıyla ilgili olarak, "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük değil ama küçük bir ışık var ve onun bu sezon geri dönme şansı hala var." ifadelerini kullandı.


Hürzeler'in ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden sahalara dönebilmek için çok sıkı çalıştığını ifade ettiği aktarıldı.

#Ferdi Kadıoğlu
#Brighton
#Fabian Hürzeler

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