İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 24 yaşındaki başarılı futbolcu Brighton kariyerindeki ikinci golünü kaydetmiş oldu. Ferdi Kadıoğlu'nun Liverpool'a attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İngiltere 10. hafta karşılaşmasında Brighton deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi.
Brighton forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, maçın 14. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
24 yaşındaki yıldız isim, Premier Lig kariyerindeki ilk golü kaydetmiş oldu.
Ferdi Kadıoğlu'nun gol sonrası sevinci.
Kadıoğlu, bu sezon İngiliz ekibiyle toplamda 8 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.