Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşme imzaladı: İşte yeni görevi

14 yıllık Galatasaray kariyerini noktalayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda görev yapmaya devam edecek. 38 yaşındaki isim resmen imzayı attı.
Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, Süper Lig son haftasında oynanan Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılılara veda etti.
14 yıllık Galatasaray kariyerin 19 kupa kazanan Muslera, Türk futbol tarihinde en çok başarı elde eden yabancı oyuncu olarak tarihe geçti.
Galatasaray Kulübü, ülkesine dönmeye hazırlanan Fernando Muslera ile işbirliği anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"Sevgili kaptanımız, efsanemiz Fernando Muslera’nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile imzalanan protokol çerçevesinde; kulübümüz, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecektir."