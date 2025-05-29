Fernando Muslera yerine geçmesini istediği kaleciyi açıkladı

Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve sayısız başarılar elden Fernando Muslera sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurdu. Basın toplantısında konuşan Uruguaylı eldiven, yerine geçmesi gereken kaleciyi de açıkladı.
14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Uruguaylı eldiven Fernando Muslera, bugün düzenlenen basın toplantısıyla sarı-kırmızılılara veda ettiğini duyurdu.
Galatasaray kariyerinde büyük başarılar elde eden 38 yaşındaki file bekçisi, toplamda 19 kupa kazandı.
Basın toplantısında duygusal anlar yaşayan Fernando Muslera, gözyaşlarını tutamadı.
'Yarın son maçıma çıkacağım'
Muslera, veda mesajında "Bu süreç içinde çok fazla konuşuldu. Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı. Fatih Terim'e, Taffarel'e, beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
'Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum'
"Geldiğim andan bugüne kadar, 14 sene boyunca taraftarlar sevgi ve saygı verdiler. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarlarısınız. Her zaman Galatasaray'ın yanında olun. Başkanımla da konuştuk, futbolu bırakmıyorum. Oynamaya devam edeceğim. Memleketime yakın bir yerde devam edeceğim. Türkiye benim ikinci ülkem."
Ayrıca 38 yaşındaki file bekçisi, yerine geçmesini istediği kaleciyi de açıkladı.
'En iyi kaleci Günay Güvenç'tir'
"Eğer bana sorarsanız Galatasaray formasıyla çıkıp da bizim kalemizi koruyabilecek dünyanın en iyi kalecisi Günay Güvenç'tir. Başka biri değil."
Fernando Muslera'nın açıklamaları sonrası Günay Güvenç'ten paylaşım geldi.