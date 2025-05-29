Fernando Muslera yerine geçmesini istediği kaleciyi açıkladı

'Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum'

"Geldiğim andan bugüne kadar, 14 sene boyunca taraftarlar sevgi ve saygı verdiler. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarlarısınız. Her zaman Galatasaray'ın yanında olun. Başkanımla da konuştuk, futbolu bırakmıyorum. Oynamaya devam edeceğim. Memleketime yakın bir yerde devam edeceğim. Türkiye benim ikinci ülkem."