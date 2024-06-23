Forvete son aday Depay

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'le sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı yıldız futbolcu Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istediğini okurlarına duyurdu.
Transfer çalışmalarım sürdüren Fenerbahçe, forvet arayışlarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertli takımın, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
İspanyol basınından Todo Fichajes'in haberine göre; Atletico, mukavelesi 30 Haziran'da bitecek olan Depay'a yeni sözleşme önermeyecek.
Bonservisini eline alacak yıldız futbolcunun transferi için devreye girecek kulübün ise Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünde iddialı bir kadro hazırlamaya çalışan Fenerbahçe olduğu ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 30 yaşındaki Hollandalı golcü, geçen sezon 33 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin yine Atletico Madrid'den İspanyol golcü Alvaro Morata'yı da gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin İtalya Ligi Serie A'da Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki Angolalı yıldız M'Bala Nzola'yı listesine eklediği iddia edildi.
Geçen sezon 33 maçta 3 gol atarken takım arkadaşlarına da 3 asist kaydeden futbolcuya 8 milyon euro değer biçiliyor. Oyuncu, yedek forvet olarak düşünülüyor.