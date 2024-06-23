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Spor

Forvete son aday Depay

09:30 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 10:06 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'le sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı yıldız futbolcu Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istediğini okurlarına duyurdu.

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Transfer çalışmalarım sürdüren Fenerbahçe, forvet arayışlarını hızlandırdı.

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Sarı-lacivertli takımın, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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İspanyol basınından Todo Fichajes'in haberine göre; Atletico, mukavelesi 30 Haziran'da bitecek olan Depay'a yeni sözleşme önermeyecek.

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Bonservisini eline alacak yıldız futbolcunun transferi için devreye girecek kulübün ise Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünde iddialı bir kadro hazırlamaya çalışan Fenerbahçe olduğu ifade edildi.

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Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 30 yaşındaki Hollandalı golcü, geçen sezon 33 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. 

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Fenerbahçe'nin yine Atletico Madrid'den İspanyol golcü Alvaro Morata'yı da gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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Sarı-lacivertlilerin İtalya Ligi Serie A'da Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki Angolalı yıldız M'Bala Nzola'yı listesine eklediği iddia edildi. 

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Geçen sezon 33 maçta 3 gol atarken takım arkadaşlarına da 3 asist kaydeden futbolcuya 8 milyon euro değer biçiliyor. Oyuncu, yedek forvet olarak düşünülüyor.

#Memphis Depay
#Fenerbahçe
#Atletico Madrid
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