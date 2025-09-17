Frankfurt'un hocası: Galatasaray olağanüstü bir takım

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecekleri maç hakkında konuştu. 44 yaşındaki Alman teknik adam, sarı-kırmızılı takımın transferlerine vurgu yaparak övgü dolu ifadeler kullandı.
Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller'in yarın oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili açıklamaları şöyle:
"Çok farklı bir havadayız. Buraya gelmeyi hak ettik. Bunun keyfini çıkartmak, puan almak, maç kazanmak çok önemli. Mutlu, sevinçli ve keyif alarak bu maça girmek çok önemli. Herkese Şampiyonlar Ligi'nin ilk 11'inde oynamak nasip olmaz. Çok özel bir akşam olmasını istiyoruz."
"Frankfurt'ta her zaman olağanüstü hava içindeyiz. Bizim için özel bir maç olacak. Uluslararası maçlarda daha farklı havaya giriyoruz. Bu, bizim için yeni bir şey değil. Burada her zaman olağanüstü havada oynuyoruz."
"Ne kadar güçlü ve kazanmayı isteyen bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Çok basit rakiplerimiz yok. Dünkü sonuçlara bakınca futbolda her zaman Galatasaray gibi büyük takımlara karşı imkanların olacağını gördük. Onlardan isim olarak daha tanınmamış oyuncularımız var. Maça 1-0 geride başlıyoruz ama genç bir takımız. Son yıllarda genç oyuncularımız böyle zorlu maçlar sayesinde çok gelişti. Yarınki maçta da gelişecekler. O yüzden bu yarışmada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok manyak bir hafta bizi bekliyor."
"Avantajımız evimizde oynamamız. Taraftarlarımız bize çok büyük destek veriyor. Galatasaray'ın olağanüstü bir takımı var. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. Böyle takımlarda topla oynamaları çok büyük gösterge oluyor. Onu engellememiz gerekiyor. Onlara karşı durmamız lazım. Yunus Akgün, Leroy Sane, İlkay Gündoğan çok teknik ve iyi oyuncular. Hızlı değiller ama her şeyi görebiliyorlar, derin toplar atabiliyorlar. Defansta yoğun, güçlü ve zor bir oyun olacak."
"Osimhen'in oynayıp oynamadığını yarın göreceğiz. O, olağanüstü bir forvet. Icardi de oynayacak. O da kariyerinde çok iyi işler sergiledi. Hafta sonu da çok önemli bir gol attı. Bizim için kimin oynayacağı önemli değil. Hepsi kaliteli oyuncular ama karakter olarak biraz farklılar. Osimhen derine giren bir oyuncu. Icardi ise kale önünde çok iyi. Galatasaray'ı bizim kaleden uzak tutmamız gerekiyor. Bunu başaramazsak kaliteli oyuncuları her an her şeyi yapabilir. Osimhen'in oynayıp oynamaması bizim için önemli değil. Galatasaray'ın ilk 11'inde yarın olağanüstü oyuncular olacak."
"Michy Batshuayi'yi aldığımızda Galatasaray'ın nasıl olduğunu sorduk. Bizim için avantaj olan Frankfurt'ta oynamamız. Michy, bize Galatasaray'ın fanatik taraftarları olduğunu ve uyumlu bir takım olduklarını anlattı. Can ile Galatasaray üzerine konuşmadık."
"Leroy Sane, çok iyi bir insan ve futbolcu. Günündeyse olağanüstü şeyler başarabilir. Bizim için takım olarak defans yapmak çok önemli. Leroy, çok iyi sprint atabilen, teknik olarak olağanüstü bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey takımlarla karşılaştığımız için çok mutluyuz. Sane'nin yarın çok iyi oynayacağından eminim. İyi oynayınca onu durduramazsın."
"Can Uzun her seferinde motivasyonunu çok yüksek tutmalı, sakin kalmamalı. Geçen sezon Bundesliga'da üçüncü olarak Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Bunu tekrarlamak istiyoruz. İçten gelen enerjiyle yapmamız gerekiyor. Hep daha iyi olmamız gerek. Can, bu konuda çok iyi. Kafa olarak çok ilerledi, gelişti. Geri adımlar da oldu ama sürekli pozitif. Kişisel olarak çok istekli ve maksimum başarı elde etmek için elinden geleni yapıyor. Ufak detaylarda fikirlere ve verilen bilgilere çok açık. Dediklerimizi tamamen uygulamak istemesi çok güzel."