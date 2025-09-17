Frankfurt'un hocası: Galatasaray olağanüstü bir takım

"Osimhen'in oynayıp oynamadığını yarın göreceğiz. O, olağanüstü bir forvet. Icardi de oynayacak. O da kariyerinde çok iyi işler sergiledi. Hafta sonu da çok önemli bir gol attı. Bizim için kimin oynayacağı önemli değil. Hepsi kaliteli oyuncular ama karakter olarak biraz farklılar. Osimhen derine giren bir oyuncu. Icardi ise kale önünde çok iyi. Galatasaray'ı bizim kaleden uzak tutmamız gerekiyor. Bunu başaramazsak kaliteli oyuncuları her an her şeyi yapabilir. Osimhen'in oynayıp oynamaması bizim için önemli değil. Galatasaray'ın ilk 11'inde yarın olağanüstü oyuncular olacak."