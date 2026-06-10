Futbol dünyasına damga vuran açıklama: ‘Santrfor oynattığım için aptal olmalıyım’

2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps'tan futbol dünyasının gündemine oturan, gündemi sarsacak nitelikte açıklamalar geldi.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası öncesinde Kylian Mbappe'nin takım içindeki rolü ve sahadaki pozisyonu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız teknik adam, yıldız oyuncunun hem liderliğini hem de santrfor rolünü net bir şekilde savundu.
Fransa'nın Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olduğunu açıkça dile getiren Deschamps, "Bu benim için tabu bir kelime değil. Bugün bu statüye sahipsek, bu yaptıklarımız ve aldığımız sonuçlar sayesinde. Bu durum gayet mantıklı ve hak edilmiş" ifadelerini kullandı.
Fransa'nın Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olduğunu açıkça dile getiren Deschamps, "Bu benim için tabu bir kelime değil. Bugün bu statüye sahipsek, bu yaptıklarımız ve aldığımız sonuçlar sayesinde. Bu durum gayet mantıklı ve hak edilmiş" ifadelerini kullandı.
Oyun tarzı üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Deschamps, sonuç odaklı yaklaşımını net bir şekilde ortaya koydu: "Oyun tarzının ne olduğu nasıl tanımlandığına bağlı. Bizi savunmacı bir takım olarak görenler olabilir ama bu, başarı elde etmemizi engellemedi. Benim için en önemli şey bugün ve yarın. Yarın da Dünya Kupası."
Başarısının sırrını ise tek kelimeyle açıkladı: "Adaptasyon." Deschamps, "Karşımdaki oyuncuya göre kendimi uyarlarım. Daha önce işe yarayan bir şeyin her zaman işe yarayacağı anlamına gelmez. Ama sırf değişiklik yapmak için de değişiklik yapmam" diyerek oyuncu yönetiminin önemine dikkat çekti.
Fransa'da yaşanan jenerasyon değişimine de değinen tecrübeli çalıştırıcı, 2022 Dünya Kupası finalinin ardından Hugo Lloris, Olivier Giroud, Raphael Varane ve Antoine Griezmann gibi önemli isimlerin sahneden çekildiğini ve yeni neslin daha fazla iletişime ihtiyaç duyduğunu belirtti.
"Onu santrfor oynattığım için aptal olmalıyım"
Deschamps'ın açıklamalarının merkezinde ise Kylian Mbappe vardı. Fransız teknik adam, yıldız oyuncunun liderliğine özel vurgu yaptı:
"Kylian bugün kaptanımız. Bu role gelmeden önce dinledi, gözlemledi. Hugo ile aynı karaktere sahip değil ama hem saha içinde hem dışında liderliği üstleniyor. Konuştuğunda sadece kendisi adına değil, tüm takım adına konuştuğunu biliyor."
Mbappe'nin sahadaki rolüyle ilgili eleştirilere ise ironik bir yanıt verdi:
"Onu santrfor oynattığım için aptal olmalıyım. Muhtemelen onu bu pozisyonda oynatan diğer tüm teknik direktörler de öyledir. Son iki yılında Real Madrid'de ve PSG'de de bu rolde oynadı. Üç yıldır santrfor olarak görev yapıyor."
Deschamps, bu sözleriyle Mbappe'nin merkezdeki rolünün bilinçli bir tercih olduğunu vurgularken, yıldız oyuncunun Fransa'nın Dünya Kupası yolculuğundaki en kritik parçalarından biri olacağını net şekilde ortaya koydu.