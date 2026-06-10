Futbol dünyasına damga vuran açıklama: ‘Santrfor oynattığım için aptal olmalıyım’

Oyun tarzı üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Deschamps, sonuç odaklı yaklaşımını net bir şekilde ortaya koydu: "Oyun tarzının ne olduğu nasıl tanımlandığına bağlı. Bizi savunmacı bir takım olarak görenler olabilir ama bu, başarı elde etmemizi engellemedi. Benim için en önemli şey bugün ve yarın. Yarın da Dünya Kupası."



