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Galatasaray Avrupa Ligi’nde son 16 turuna nasıl kalır, beraberlik yetiyor mu?

Galatasaray Avrupa Ligi’nde son 16 turuna nasıl kalır, beraberlik yetiyor mu?

16:5830/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak. Cimbom’un ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi’nde son 16 turuna nasıl kalır, beraberlik yetiyor mu? İşte detaylar.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. 

Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.


Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alacak. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez üstlenecek.


"Kupa 2"de bu sezon yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı. 

Galatasaray bu müsabakayı kazanarak sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor.


Galatasaray Avrupa Ligi’nde son 16 turuna nasıl kalır?

Galatasaray, bu müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.


Sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.


Sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak.


Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt, Athletic Bilbao, Manchester United, Lyon, Tottenham, Anderlecht veya FCSB'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray Ajax ile berabere kalırsa Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalıyor mu?


Galatasaray Ajax ile berabere kalırsa diğer maçlardan gelecek sonuçları bekleyecek.


#Galatasaray
#Avrupa Ligi
#Ajax

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