Galatasaray Avrupa için büyük oynuyor: Bernardo Silva harekatı!

Süper Lig’de şampiyonluk gün sayan Galatasaray, gelecek sezonda Avrupa için transfer çalışmalarına başladı. Takıma dev takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Manchester City’nin yıldızı Bernardo Silva için harekete geçti. Cimbom Silva’nın transferi için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.
Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmak için gün sayan Galatasaray 5. yıldızı takacak ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak.
Süper Lig'in yanı sıra Avrupa arenasında da başarı isteyen Galatasaray, transferde de büyük oynuyor.
Sabah'ın haberine göre Manchester City'de gözden çıkarılan Bernardo Silva için Galatasaray devreye girdi.
Sezon sonunda Mertens ile vedalaşacak olan Galatasaray'ın, Belçikalı yıldızın yerini 30 yaşındaki Bernardo Silva ile doldurmak istediği aktarıldı.
Öte yandan Galatasaray, menajerler aracılığıyla Bernardo Silva ile ilk teması da kurdu.
Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Bernardo Silva, 3544 dakika süre aldı ve 4 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.