Galatasaray Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçerse muhtemel rakipleri kimler?

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 13 puanla 14. sırada yer aldı ve play-off oynamaya hak kazandı. Galatasaray’ın play-off turundaki rakipleri Midtjylland ve AZ Alkmaar oldu. Peki, Galatasaray play-off turunu geçerse muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar.

1 /9 UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Ajax deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.



2 /9 Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelede 23. dakikada Traore ile 58. dakikada Fitz-Jim'den geldi.



3 /9 Cimbom'un tek sayısını ise 90+4'de Osimhen kaydetti.



4 /9 Galatasaray'da Osimhen, Torreira ve Sanchez gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.



5 /9 Bu sonuçla lig aşamasını 14. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna son 16 play off turunda devam edecek.



6 /9 Okan Buruk'un ekibi 19. sıradaki AZ Alkmaar veya 20. sıradaki Midtjylland ile karşılaşacak.



7 /9 UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turunda kuralar TSİ 15.00' ten itibaren çekilecek.



8 /9 Galatasaray play-off turunu geçerse muhtemel rakipleri kimler? Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

