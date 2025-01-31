Galatasaray Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçerse muhtemel rakipleri kimler?

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 13 puanla 14. sırada yer aldı ve play-off oynamaya hak kazandı. Galatasaray’ın play-off turundaki rakipleri Midtjylland ve AZ Alkmaar oldu. Peki, Galatasaray play-off turunu geçerse muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Ajax deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelede 23. dakikada Traore ile 58. dakikada Fitz-Jim'den geldi.
Cimbom'un tek sayısını ise 90+4'de Osimhen kaydetti.
Galatasaray'da Osimhen, Torreira ve Sanchez gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
Bu sonuçla lig aşamasını 14. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna son 16 play off turunda devam edecek.
Okan Buruk'un ekibi 19. sıradaki AZ Alkmaar veya 20. sıradaki Midtjylland ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play off turunda kuralar TSİ 15.00' ten itibaren çekilecek.
Galatasaray play-off turunu geçerse muhtemel rakipleri kimler?
Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Sarı-kırmızılılar, play off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.