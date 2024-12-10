Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde görev alacak hakemleri açıkladı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu. İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Beşiktaş ve Rams Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler:
Malmö - Galatasaray: John Brooks (İngiltere)
Bodo/Glimt - Beşiktaş: Filip Glova (Slovakya)
Başakşehir - Heidenheim: Marco Guida (İtalya)