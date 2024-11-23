Galatasaray cephesinden Fenerbahçe maçına tepki: "İnanılır gibi değil"

Galatasaray Asbaşkanı Metin Öztürk, Bodrum FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Öztürk, Fenerbahçe'nin Kayserispor maçında kazandığı penaltı pozisyonunda verilen kararın yanlış olduğunu belirterek tepki gösterdi. Metin Öztürk şöyle konuştu...
"Fenerbahçe maçının bitmesinin beklemeden konuşmak istiyorum. Skora göre konuşmak özellikle iki rakibimiz açısından bir standart haline geldi. 3 gün önce bir kanalda, ikinci sıradaki rakibimizi, alışkınlar ikinci sırada olmaya, yıllardır böyle oluyor, yine bir televizyon kanalında 3 yöneticisi al takke ver külah bir şeyler yapıyordu. Bu bizi şaşırtmadı."
"İbrahim Başkan bizi şok ediyor, federasyon bizi şok ediyor, inanamıyorum. İbrahim başkan çok saygı duyduğum biri. İki kere konuştu. İlk konuştu Okan Hoca ile ilgili. Mourinho'nun bizim Türklüğümüzü aşağılamak dahil yapmadığı kalmadı, bir tane laf yok! Okan Hoca'ya hemen laf yetiştirildi."
"Federasyon başkanı, 3 gün önce gittikleri kanalda aynı şeyi söylüyor. Nedir bu anlamakta zorlanıyorum. Allah hepimizin sonunu hayır etsin. Diğer federasyondan şikayet ettik, daha burası yeni başladı, rakibimiz ne diyorsa, 3 gün sonra aynı kanalda aynı şeyi söylüyorlar! Mourinho'ya bir tane lafınız yok mu!"
"Adam bizi küçük düşüren şeyler yapıyor. 1 maç ceza ile savuşturuluyor. Artık ne taktik ne teknik kaldı! Yazıktır, günahtır! Değil Osimhen, bundan sonra üçüncü sınıf bir oyuncu bile gelmek bu şekilde!"
"Akabinde bu yine ikinci sıradaki rakibimizin yöneticilerinin çıktığı kanala çıktı gene geldi bizi suçladı. Sayın başkan vekilimiz İbrahim Hatipoğlu'nu suçladı."
"İnanılır gibi değil. Kayseri'de bir maç oynanıyor. Bir penaltı var, akıllara ziyan! Hakem hata yapabilir, bu normal, dön bir VAR'a git! Kostic, adamın ayağına basıyor, 4. dakikada, bu herkesin ayarını bozuyor! Bütün ayar bozuluyor, bari VAR'a git!"