Galatasaray cephesinden Fenerbahçe maçına tepki: "İnanılır gibi değil"

"Fenerbahçe maçının bitmesinin beklemeden konuşmak istiyorum. Skora göre konuşmak özellikle iki rakibimiz açısından bir standart haline geldi. 3 gün önce bir kanalda, ikinci sıradaki rakibimizi, alışkınlar ikinci sırada olmaya, yıllardır böyle oluyor, yine bir televizyon kanalında 3 yöneticisi al takke ver külah bir şeyler yapıyordu. Bu bizi şaşırtmadı."