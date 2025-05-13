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Galatasaray efsanesi 5 yıldızlı bayrağı dikti

Galatasaray efsanesi 5 yıldızlı bayrağı dikti

14:0713/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğu için gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların efsane ismi, sarı-kırmızılı kulübün 5 yıldızlı bayrağını şimdiden evinde dalgalandırmaya başladı.

Süper Lig'de son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılılar, kalan 3 maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'deki 25. şampiyonluğuna hazırlanan Galatasaray, formasında 5 yıldız taşıma hakkı kazanan ilk takım olacak.

Suudi Arabistan'da Al Shabab takımının teknik direktörlüğü yapan Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, 5. yıldızını takmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarla ilgili dikkati çeken bir harekete imza attı.

Fatih Terim, Bodrum'daki evinin bahçesine 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı astı.

Fatih Terim'in Galatasaray bayrağını 12 Mayıs tarihinde dalgalandırması dikkati çekti. Hatırlanacağı üzere Galatasaray,12 Mayıs 2012'de Terim yönetiminde Fenerbahçe'nin sahasında şampiyon olarak kupa kaldırmıştı.




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