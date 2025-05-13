Galatasaray efsanesi 5 yıldızlı bayrağı dikti

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğu için gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların efsane ismi, sarı-kırmızılı kulübün 5 yıldızlı bayrağını şimdiden evinde dalgalandırmaya başladı.
Süper Lig'de son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, şampiyonluk için geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılılar, kalan 3 maçta 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Lig'deki 25. şampiyonluğuna hazırlanan Galatasaray, formasında 5 yıldız taşıma hakkı kazanan ilk takım olacak.
Suudi Arabistan'da Al Shabab takımının teknik direktörlüğü yapan Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, 5. yıldızını takmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarla ilgili dikkati çeken bir harekete imza attı.
Fatih Terim, Bodrum'daki evinin bahçesine 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı astı.
Fatih Terim'in Galatasaray bayrağını 12 Mayıs tarihinde dalgalandırması dikkati çekti. Hatırlanacağı üzere Galatasaray,12 Mayıs 2012'de Terim yönetiminde Fenerbahçe'nin sahasında şampiyon olarak kupa kaldırmıştı.