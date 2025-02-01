Temsilcilerimi Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna kalmaya hak kazandı. Beşiktaş ise ilk 24 takım arasına giremeden veda etti. Bu sonuçların ardından temsilcilerimizin elde ettiği gelirler de belli oldu. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi’nden ne kadar kazandı, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 /10 UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarının ardından lig aşaması sona erdi.



2 /10 Beşiktaş, ilk 24 takım arasına giremezken, Galatasaray ve Fenerbahçe sırasıyla 14. ve 24. sırada yer alarak play-off’lara kalmaya hak kazandı.



3 /10 Bu sonuçların ardından temsilcilerimizin elde ettiği gelirler de belli oldu.

4 /10 Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi’nden ne kadar kazandı, kaç milyon euro?



NTV Spor’un haberine göre; Galatasaray, bu sezon toplamda 17 milyon 818 bin euro gelir elde etti.

5 /10 Fenerbahçe ise kasasına toplamda 14 milyon 409 bin euro koydu.



6 /10 Avrupa defterini kapatan Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nden toplam 10 milyon 630 bin euro gelir elde etti.

7 /10 Sezon başında toplamda 5 temsilcimiz Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ederken, Trabzonspor eleme aşamasında havlu atmıştı.



8 /10 Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ve Avrupa Ligi’nde yer alan Beşiktaş ise grup aşamasında turnuvaya veda etti.



9 /10 Galatasaray ve Fenerbahçe’yi ise zorlu bir şubat ayı bekliyor.

