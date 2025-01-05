Galatasaray-Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı: 'Hakem penaltıyı vermedi'

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında eski hakemler, Galatasaray-Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.
Karşılaşmaya hakem Alper Akarsu'nun kararları damga vurdu.
Eski hakemler karşılaşmada yaşanan kritik pozisyonları değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar:
Fırat Aydınus: "Alper Akarsu bu akşam çok çok kötü bir yönetim gösterdi. Alper Akarsu’nun bir suçu yok. Bu tecrübesiz hakemlere bu maçları verende kabahat. Bu çocuklar her an bir kulüp hakemliğimi bitirebilir duygusuyla çıkıyorlar maçlara. Buralar eğitim yerleri değil."
Fırat Aydınus: "Galatasaray lehine verilen penaltıda, Djalma sol kolunu açıyor ve eli Kaan’ın yüzüne geliyor. Bu pozisyon kurala göre penaltı. Problem şu ki, sezon boyu bu tip pozisyonlardaki kararlarda bir standart olmadığından kamuoyunda tepki oluşuyor."
Fırat Aydınus: "Barış Alper’in yardımcı hakeme tepki göstererek yaptığı hareketler sarı kart olmalıydı. Dudak okuyarak yorum yapamayacağımız için söylediklerini geçiyorum"
Fırat Aydınus: "Göztepe’nin penaltı beklediği pozisyonda top Torreira doğal konumda olmayan dirseğine geldikten hemen sonra oyuncu kolunu kapatıyor. Bu pozisyon penaltı."
Trio: "Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru. Göztepeli oyuncu kolunu illegal olarak kontrolsüz kullanıyor ve eli Kaan’ın yüzüne geliyor."
Trio: "Maçı izlerken topa Koray’ın elle müdahale ettiğini düşündük ancak farklı açılara bakınca topun göğüsten sektiğini, elin senkronize hareketi sebebiyle yanılttığını gördük. Burada penaltı yok, devam kararı doğru."
Trio: "Hakemi alkışlayarak protesto eden Barış Alper Yılmaz sarı kart görmeliydi.
Bu kartın atlanması kabul edilebilir değil."
Trio: "Göztepe’nin penaltı beklediği pozisyonda Torreira’nın kolu doğal konumda değil. Torreira topun temas anında vücudunu genişletmiş vaziyette, topun çarptığı dirseği dışarıda. Pozisyon tartışmasız penaltı. VAR müdahale etmeliydi."
Fırat Aydınus: "Koray Günter’in pozisyonuna; maç esnasında gelen açılar doğrultusunda penaltı denildi. Ama maç yayınında göremediğimiz ve sonrasında gösterilen açılarsa doğal olarak penaltı değil dedirtti."
Erman Toroğlu: "Ben verir miyim? Ben tartışırım. Bana göre gri bir pozisyon."
Trio: "Sara’nın gördüğü sarı kart yanlış. Burada umut vadeden atak söz konusu değil."