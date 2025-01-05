Galatasaray-Göztepe maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı: 'Hakem penaltıyı vermedi'

Fırat Aydınus: "Alper Akarsu bu akşam çok çok kötü bir yönetim gösterdi. Alper Akarsu’nun bir suçu yok. Bu tecrübesiz hakemlere bu maçları verende kabahat. Bu çocuklar her an bir kulüp hakemliğimi bitirebilir duygusuyla çıkıyorlar maçlara. Buralar eğitim yerleri değil."