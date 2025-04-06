Galatasaray için büyük iddia: "Okan Buruk bırakıyor..."

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray için olay bir iddiada bulunuldu. O iddiaya göre Sarı Kırmızılılar şampiyon olsa bile teknik direktör Okan Buruk görevini bırakacak.
Süper Lig'de liderliğine devam eden, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray'da ses getiren bir iddia ortaya atıldı.
Tecrübeli gazeteci Feridun Niğdelioğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sezon sonunda görevini bırakacağını söyledi.
Feridun Niğdelioğlu: "Sezon sonunda Okan Buruk da yok, Dursun Özbek de yok. Okan Buruk yorulmuş. Dinlenmeye geçecek. Şampiyon olsa da ailesiyle vakit geçirme kararı almış. Kendi bırakıyor bu arada. Eyvallah diyecek ve kendince böyle bir plan yapmış."
Feridun Niğdelioğlu: "Dursun Özbek’in de sağlık problemleri olduğu söyleniyor. Galatasaray’a yakın insanlardan duyuyoruz. Yeni bir başkan adayı için çalışmalar yapılıyor."
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması halinde 5. yıldızı takacak. Teknik Direktör Okan Buruk ise Galatasaray'ın başında üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde edecek.
Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı ise 30 Mart günü katıldığı bir canlı yayında, "Sevgili Okan kardeşim alarm zilleri çalıyor, şampiyonluk gidiyor! Şampiyon olamazsan Haziran'da Okan Buruk gider, Fatih Terim gelir" ifadelerini kullanmıştı.
Fatih Terim, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Terim'in Al-Shabab ile henüz kontrat yenilememiş olması da Galatasaray ile ilgili iddiaların artmasına neden oluyor.