Galatasaray için büyük iddia: "Okan Buruk bırakıyor..."

Feridun Niğdelioğlu: "Sezon sonunda Okan Buruk da yok, Dursun Özbek de yok. Okan Buruk yorulmuş. Dinlenmeye geçecek. Şampiyon olsa da ailesiyle vakit geçirme kararı almış. Kendi bırakıyor bu arada. Eyvallah diyecek ve kendince böyle bir plan yapmış."