Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki penaltı kararı doğru mu? Trio ekibi açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından hakem Oğuzhan Çakır'ın yönetimini eleştirdi. Peki trio ekibi tartışmalı pozisyonlar için neler söyledi? İşte Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım'ın pozisyonlarla ilgili değerlendirmeleri:
Yunus Akgün'ün Claudio Winck'e hareketine faul çalınması
Bülent Yıldırım: Hakem umut vadeden atakta pozisyonu durduruyor.
Deniz Çoban: Bunun nedeni tecrübesizlik. Burada pozisyonun devamı gole doğru gidiyor. Hakem herhalde taca gideceğini düşünüyor.
Bahattin Duran: Hakem pozisyona bakarak faulü veriyor. Burada belki de yardımcı hakem 'Oyna, oyna' diye bağırmalıydı. Belki de bağırmıştır.
Osimhen'in rakibine müdahalesi
Bahattin Duran: Bence faul ve sarı kart.
Deniz Çoban: Dördüncü hakem orada görüyor. Ben olsam bu maçı 3-4 maça gönderdikten sonra bu maça verirdim. En azından maça bir tane deneyimli hakem gönderilebilirdi. Burada açık bir sarı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Net bir sarı kart, dördüncü hakem yardım edebilirdi.
Ben Ouanes'in Osimhen'e müdahalesi
Bahattin Duran: Vurdu mu, üzerine basarak çıktı mı? Hakemin anlık yorumu.
Deniz Çoban: Sarı kart verse daha iyi.
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz bir kol hamlesi görünmüyor, yukarıdan basmış gibi.
Golden önce Osimhen'in elle teması var mı?
Bahattin Duran: Gol nizami.
Deniz Çoban: Bir şey yok.
Bülent Yıldırım: Ele temas görmedim.
Icardi, gol öncesi faul yaptı mı?
Deniz Çoban: Orada Mauro Icardi geri geri gidiyor ve dengesini sağlamak istiyor. Fotoğraf olarak faul diyebilirsiniz. Ancak Icardı topu ayak içi ile kontrol ettikten sonra geri adım atıyor ve rakibine basıyor. Arkadaki oyuncunun hareketlerini kısıtladığını düşünmüyorum. Normal akışta golü vermek en doğru karar.
Bahattin Duran: Opoku ile Icardi'nin birbirine teması var. Onun da diziyle Icardi'yi bozduğunu da söyleyebiliriz. Opoku da ayağını uzatıyor. Oyuncular geri gelirken ayağınızı geri atmak durumundasınız. Icardi ayağı rakibe temas edince hemen kaldırıyor ve dönüyor. Bence devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Opoku, rakip sırtı kaleye dönükken, rakibini kaleye döndürmemek istiyor. Icardi de ilk fırsatta dönerek topa vuracak. Futbol içinde temiz bir mücadele, temiz bir gol.
Aytaç Kara'nın Icardi'ye faulü
Bahattin Duran: Aytaç önce topa vuruyor ama sonra Icardi'ye vuruyor. Hakemin faul düdüğünden sonra Aytaç agresif şekilde hakeme tepki gösterdi. Bu yaptıkları hareketler sarı kartlık.
Bülent Yıldırım: Bunlara nasıl kart vermiyorlar, anlamıyorum.
Deniz Çoban: Faule itirazım yok ancak bir oyuncun, sahada hakemi ezmesine kart çıkmamasını anlamıyorum. Yeni jenerasyonun bu konuda çok büyük eksiği var.
Kasımpaşa'nın VAR uyarısıyla iptal edilen penaltısı
Deniz Çoban: Hakem görmüyor, yardımcıya bakıyor. Sanırım o şekilde karar verdi. Zaten burada top Jakobs'un sağ eline temas ettiyse bile, pozisyon ceza sahası dışında. Açılardan eline değdiğini anlamıyoruz. Göğüsten ele gelmiş olabilir. VAR, hiç olmayacak içi açıdan hakeme pozisyonu gösterdi. Orta hakem bu açılardan nasıl ele gelmediğine karar verdi? Bence el yok, ancak VAR ispatlayamadı. Burada iptal ceza sahası dışında diye iptal edilmeliydi.
Bahattin Duran: Bence eline top gelmiyor. Bence Ali Şansalan, VAR'da tecrübesiyle iptal etti.
Bülent Yıldırım: Ele temas görmüyorum. Zaten pozisyon dışarıda. VAR da kendine emin olduğu için ele temas olmadığını dile getirdi. Seçilen görüntü açıları bence de doğru değil.
Hajradinovic'e gösterilen sarı kart
Bahattin Duran: Burada faul bile yok, sarı kartı anlamadım. Faul varsa bile kartlık bir faul değil. Çok yanlış sarı kart.
Deniz Çoban: Hatalı sarı kart.
Bülent Yıldırım: Elias Jelert rüzgardan düşmüş. Yanlış bir sarı kart.
Abdülkerim Bardakcı'ya çıkan sarı kart
Deniz Çoban: Burada ekibi mi yardım etti bilmiyorum. Sarı kart doğru ama hakem çok geç çıkarttı kartı.
Bahattin Duran: Sarı kart açık ve net. 1 dakika süre geçiyor, kartı öyle veriyor. Geç çıkınca insanlar, VAR'ın yardım edip, etmediğini düşünür. Bu zaten kural olarak yok ama düşünürler.
Bülent Yıldırım: Hakemlik, bir yönetim sanatıdır. Bu sanat detaylarda gizlidir. Sarı kart çok geç çıktı.
Omeruo'nun Jelert'e müdahalesi
Bülent Yıldırım: Net bir faul bu, faulü mü öğreteceğiz?
Bahattin Duran: Burada ful var.
Deniz Çoban: Faul ama sarı kart yok.
Kerem Demirbay'ın müdahalesi
Deniz Çoban: Maçta iki takım adına da kötü kararlar var. Sarı kart çıkmalıydı.
Bahattin Duran: Kasımpaşa ciddi bir atak geliştiriyor, sarı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Bu sarı kart.
Kasımpaşa lehine verilen penaltı
Deniz Çoban: Penaltı benim için çok net. Oyuncu arkada adam olduğunu ve topa vurduğunu biliyor. O elini indirecek.
Bahattin Duran:Oyuncu havaya çıktıktan sonra doğal olmayan şekilde kolunu açtı. Açık ve net penaltı. İlk penaltı iptali 4.26 dakika, ikinci penaltı 5.03 dakika. Bu ikisi 9.29 dakika. Toplamda maç 17.02 saniye durdu. 17 dakikaya, 6 dakika uzatma veremezsiniz.
Bülent Yıldırım: İzlerken 1-2 saniyede penaltı olduğuna karar verdik. Bu kadar geç karar vermeleri enteresan. Çok net bir penaltıydı, uzun sürmesini merak ettim.
Fall'a çıkan sarı kart
Deniz Çoban: Kart doğru ama yine kartı geç çıkartıyor.
Bahattin Duran: Kart çok geç çıktı.
Bülent Yıldırım: Bu kartları neden geç verdi, anlamadım.
Kasımpaşa'nın son golündeki ofsayt tartışmaları
Deniz Çoban: Maçı izlerken ofsayt gibi geldi. Çıkarsa çok ufak farkla ofsayt çıkar. Victor Nelsson kaleye daha yakın gibi duruyor. Çizgi maçta gelmedi. Yine de yönetmene sorduk, çizgi gelmemiş. Bu görüntü gördükten sonra da ofsayt değil gibi düşünüyorum.
Bahattin Duran: Gol nizami ama çizgi çekilmesi daha iyi olurdu.
Bülent Yıldırım: Burada ofsayt yok gibi görüntülerle.