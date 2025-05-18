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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'deki maçların kanalları belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'deki maçların kanalları belli oldu

Haber Merkezi
10:3118/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 36. haftasında bir maç hariç bütün karşılaşmalar aynı saatte oynanacak. Peki Galatasaray-Kayserispor, Fenerbahçe - Eyüpspor, Alanyaspor - Beşiktaş, Bodrum FK - Trabzonspor, Antalyaspor - Gaziantep FK, Rizespor - Göztepe, Kasımpaşa - Başakşehir, Samsunspor Sivasspor karşılaşmaları hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir.

Galatasaray sahasında Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligin bitimine çok az bir hafta kala, bir maç haricinde bütün maçlar aynı saatte oynanacak.

Galatasaray-Kayserispor, Fenerbahçe - Eyüpspor, Alanyaspor - Beşiktaş, Bodrum FK - Trabzonspor, Antalyaspor - Gaziantep FK, Rizespor - Göztepe, Kasımpaşa - Başakşehir, Samsunspor Sivasspor karşılaşmaları hangi kanalda yayınlanacak?

Bu karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar belli oldu.

Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar şu şekilde:

#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

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