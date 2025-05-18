Süper Lig'in 36. haftasında bir maç hariç bütün karşılaşmalar aynı saatte oynanacak. Peki Galatasaray-Kayserispor, Fenerbahçe - Eyüpspor, Alanyaspor - Beşiktaş, Bodrum FK - Trabzonspor, Antalyaspor - Gaziantep FK, Rizespor - Göztepe, Kasımpaşa - Başakşehir, Samsunspor Sivasspor karşılaşmaları hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir.
Galatasaray sahasında Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Ligin bitimine çok az bir hafta kala, bir maç haricinde bütün maçlar aynı saatte oynanacak.
Galatasaray-Kayserispor, Fenerbahçe - Eyüpspor, Alanyaspor - Beşiktaş, Bodrum FK - Trabzonspor, Antalyaspor - Gaziantep FK, Rizespor - Göztepe, Kasımpaşa - Başakşehir, Samsunspor Sivasspor karşılaşmaları hangi kanalda yayınlanacak?
Bu karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar belli oldu.
Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar şu şekilde: