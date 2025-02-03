Galatasaray Nicolo Zaniolo'yu kiraladı: Sözleşme detayları açıklandı

Galatasaray Kulübü, Atalanta forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun kiralık sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar, Zaniolo'yu bir başka Serie A kulübüne kiraladı. İşte sözleşme detayları...
Galatasaray Kulübü, Atalanta forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun kiralık sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'yu bir başka Serie A kulübü Fiorentina'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;
"Bu anlaşmaya göre:
• ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.
• Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR’dur.
• Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."