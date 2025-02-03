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Galatasaray Nicolo Zaniolo'yu kiraladı: Sözleşme detayları açıklandı

Galatasaray Nicolo Zaniolo'yu kiraladı: Sözleşme detayları açıklandı

18:263/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray Kulübü, Atalanta forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun kiralık sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar, Zaniolo'yu bir başka Serie A kulübüne kiraladı. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Kulübü, Atalanta forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun kiralık sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'yu bir başka Serie A kulübü Fiorentina'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Bu anlaşmaya göre:

•⁠ ⁠ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

•⁠ ⁠Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR’dur.

•⁠ ⁠Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Transfer
#Fiorentina

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