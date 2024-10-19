Galatasaray o futbolcuyu 40 milyon euroya satacak

Galatasaray'da yönetim sergilediği performansla sezona damga vuran yıldız futbolcunun bonservis ücretini belirledi. Transferden yetkili yöneticiler, "Çok eleştirilmiştik. Bu şekilde devam ederse astronomik rakamları görecek. 40 milyon euro kazanırız" dedi.
Galatasaray'da yöneticiler, başarılı futbolcunun sergilediği iyi performansın ardından harekete geçti.
Sarı-kırmızılılar Brezilyalı orta sahayı transfer döneminde Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
O dönem ödenen ücret taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı fakat Sara şu ana kadar sergilediği performans ile büyük takımların listesine girdi.
5 senelik sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki futbolcu için yöneticiler bonservis bedelini belirledi. Transferden sorumlu yetkililer, "Sara’yı aldığımızda çok eleştirilmiştik. 8 numarada artık bir sorunumuz yok ve bu şekilde devam ederse astronomik rakamları görecek. Böyle giderse bize maliyetinin 2 katına satacağız. Brezilya Milli Takımı da yapabilir. Galatasaray, Sara’dan 40 milyon euro kazanır. Daha erken işini bitirseydik ekstradan 5 milyon euro vermek zorunda kalırdık" ifadelerini kullandı.
Transferden sorumlu yetkililer, "Sara’yı aldığımızda çok eleştirilmiştik. Bu şekilde devam ederse astronomik rakamları görecek. Maliyetinin 2 katına satacağız. Brezilya Milli Takımı da yapabilir. Sara’dan 40 milyon euro kazanırız. Daha erken işini bitirseydik 5 milyon euro vermek zorunda kalırdık" ifadelerini kullandı.
Bu sezon toplamda 11 maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.