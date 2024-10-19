Galatasaray o futbolcuyu 40 milyon euroya satacak

5 senelik sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki futbolcu için yöneticiler bonservis bedelini belirledi. Transferden sorumlu yetkililer, "Sara’yı aldığımızda çok eleştirilmiştik. 8 numarada artık bir sorunumuz yok ve bu şekilde devam ederse astronomik rakamları görecek. Böyle giderse bize maliyetinin 2 katına satacağız. Brezilya Milli Takımı da yapabilir. Galatasaray, Sara’dan 40 milyon euro kazanır. Daha erken işini bitirseydik ekstradan 5 milyon euro vermek zorunda kalırdık" ifadelerini kullandı.