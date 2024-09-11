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Spor

Galatasaray yıldız isimle anlaştı: Oyuncunun kulübünden izin çıkmadı

12:04 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:19 - 11/09/2024 Çarşamba
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Transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala vites yükselten Galatasaray, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı ancak oyuncunun kulübü bu transfere müsaade etmiyor. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de Transfer dönemi sona ermeden 2 futbolcu daha kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.






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Osimhen, Batshuayi, Gabriel Sara, Ismael Jakobs ve Elias Jelert transferlerinin ardından Nicola Zalewski ile büyük ölçüde anlaşan sarı kırmızılılarda orta saha çalışmaları devam ediyor.





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NTV Spor'un Fransa basınından aktardığı habere göre Galatasaray, Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı 6 numarası Raphael Onyedika ile anlaşmaya vardı.



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Sarı kırmızılılar oyuncu ile 5 yıllık sözleşme için anlaştı. Ancak Belçika ekibi transfere izin vermedi.

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Habere göre Nijeryalı futbolcu, kulübünün Galatasaray ile anlaşmasını istiyor.




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Club Brugge ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika, 2022-2023 sezonunda Midtjylland'dan 9.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.

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 Onyedika, Brugge'de 95 maça çıktı ve 4 golün yanı sıra 2 asist yaptı.

#Galatasaray
#Onyedika
#Club Brugge
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