Transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala vites yükselten Galatasaray, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı ancak oyuncunun kulübü bu transfere müsaade etmiyor. İşte ayrıntılar...

1 / 7 Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de Transfer dönemi sona ermeden 2 futbolcu daha kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.











2 / 7 Osimhen, Batshuayi, Gabriel Sara, Ismael Jakobs ve Elias Jelert transferlerinin ardından Nicola Zalewski ile büyük ölçüde anlaşan sarı kırmızılılarda orta saha çalışmaları devam ediyor.









3 / 7 NTV Spor'un Fransa basınından aktardığı habere göre Galatasaray, Club Brugge'ün 23 yaşındaki Nijeryalı 6 numarası Raphael Onyedika ile anlaşmaya vardı.





4 / 7 Sarı kırmızılılar oyuncu ile 5 yıllık sözleşme için anlaştı. Ancak Belçika ekibi transfere izin vermedi.

5 / 7 Habere göre Nijeryalı futbolcu, kulübünün Galatasaray ile anlaşmasını istiyor.







6 / 7 Club Brugge ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyedika, 2022-2023 sezonunda Midtjylland'dan 9.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.